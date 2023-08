Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Fahrzeugbrand auf der BAB 6

Grünstadt (ots)

Am 15.08.2023 gegen 18:45 Uhr kam es auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim, kurz vor der Anschlussstelle Grünstadt zu einem Vollbrand eines Pritschenwagens. Der 65-jährige Fahrer des französischen Fahrzeugs und seine Beifahrerin konnten zum Glück rechtzeitig den Klein-Lkw verlassen und blieben unverletzt. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Die Sperrung der Richtungsfahrbahn Mannheim dauert aufgrund Lösch- und Bergungsarbeiten noch an. Im Einsatz waren neben der Polizeiautobahnstation Ruchheim, die Polizei Grünstadt und Kaiserlautern, sowie die Feuerwehren aus Grünstadt, Carlsberg und Hettenleidelheim und die Autobahnmeisterei Wattenheim.

