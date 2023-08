Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gönnheim - L 527, PKW überschlagen, Zeugen gesucht

Gönnheim, L527 (ots)

Eine 30-jährige Mazda-Fahrerin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis befuhr am Dienstag, 15.08.2023, gegen 07:25 Uhr, die L527 aus Richtung A650 kommend in Fahrtrichtung Kreisel Gönnheim. Auf gerader Strecke kam ein entgegenkommender, weißer, kastenähnlicher PKW, auf ihre Fahrspur. Die Mazda-Fahrerin versuchte nach rechts auszuweichen, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, überschlug sich und kam auf der linken Seite im Grün neben der Straße zum Stillstand. Die Fahrerin verletzte sich leicht und kam in ein umliegendes Krankenhaus. Das Auto wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 EUR geschätzt. Die Straße war während der Unfallaufnahme für ca. 15 Minuten vollgesperrt. Bei dem Einsatz war der neben der Polizei, die Feuerwehr, der Rettungsdienst und Hubschrauber im Einsatz.

Die Polizei Bad Dürkheim bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem entgegengekommenen flüchtigen PKW machen können, sich bei der Polizei Bad Dürkheim unter Tel.: 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

