Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Mann unter Einfluss von Drogen unterwegs

Hettenleidelheim (ots)

Am 13.08.2023, um 21.23 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim an der Tank- und Rastanlage an der BAB 6 einen KIA. Der 24-Jährige Fahrzeugführer war zuvor auf der BAB 6 im Bereich Hettenleidelheim festgestellt worden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurden bei dem Fahrzeugführer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC, weshalb dem 24-Jährigen eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde. Auf den Mann aus Eisenberg kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln zu.

