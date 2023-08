POL-PDNW: Bad Dürkheim - Unsicher fahrender PKW auf der B37 gemeldet - Zeugenaufruf

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Samstag (12.08.2023) wurde kurz vor 13.00 h ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Hanns-Fay-Straße gemeldet. Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Neustadt an der Weinstraße schnell gelöscht werden. Die endgültige Brandursache steht noch nicht fest, zum jetzigen Zeitpunkt wird eher von einem technischen Defekt ausgegangen. Es wurde niemand verletzt. Der ...

mehr