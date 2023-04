Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Sonntag, den 16.04.2023

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden:

+++ Versuchter Einbruch in Thedinghausen +++ Versuchter Einbruch in Schützenhaus +++

Versuchter Einbruch in Thedinghausen

Thedinghausen. In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmittag versuchte zumindest ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Edelhof in Thedinghausen einzudringen. Die Täter scheiterten jedoch bei dem Versuch, eine Fensterscheibe zum Wohnhaus zu zerstören und entfernten sich daraufhin unerkannt. Zeugen, die Angaben zu der Sache machen können, werden gebeten, sich bei den umliegenden Polizeidienststellen zu melden.

Versuchter Einbruch in Schützenhaus

Thedinghausen/Beppen. In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmittag versuchte zumindest ein bis dato unbekannter Täter die Eingangstür des Schützenvereins Beppen e.V. aufzuhebeln. Als dieses misslingt, entfernt sich die Täterschaft letztlich unerkannt. Zeugen, die Angaben zu der Sache machen können, werden gebeten, sich bei den umliegenden Polizeidienststellen zu melden.

Landkreis Osterholz:

+++ Partywagen gestoppt +++ Stromkasten beschädigt +++

Partywagen gestoppt

Worpswede. Am späten Samstagabend erfolgte gegen 23:40 Uhr in der Ostersoder Straße in Worpswede die Kontrolle eines Treckers mit Anhänger. Auf dem Anhänger wurden 40 Personen befördert, die offensichtlich eine Party feierten. Da für die Veranstaltung keine behördliche Genehmigung vorlag, durfte das Fahrzeuggespann nicht im öffentlichen Straßenverkehr benutzt werden. Für den Anhänger wurde somit eine Pflichtversicherung erforderlich. Die Weiterfahrt wurde deshalb untersagt. Außerdem müssen sich der 32-jährige Fahrzeugführer aus Osterholz-Scharmbeck und der Fahrzeughalter in einem Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Stromkasten beschädigt

Ritterhude. Im Rahmen der Streife wird in der Fergersbergstraße in Ritterhude, gegenüber der dortigen Tankstelle ein beschädigter Verteilerkasten der Telekom festgestellt. Dieser wurde durch einen Unbekannten geöffnet und im Inneren beschädigt. Hinweise auf den Verursacher liegen zurzeit nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Ritterhude unter der Telefonnummer 04292/81174-0 in Verbindung zu setzen.

