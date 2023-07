POL-PPKO: Ausfall der Amtsleitungen der Dienststellen des Präsidiums Koblenz

Koblenz (ots) - Am Samstag, den 22.07.2023 gegen 13:30 Uhr legte ein bislang unbekannter Beschuldigter in der Straße "Fährstück" in Koblenz-Güls Reißzwecknadeln aus. Gleich mehrere Radfahrer fuhren über die nach oben gedrehten Nadeln und beschädigten so ihre Fahrradreifen. Auch ein Pkw-Fahrer war betroffen. Die Polizei fragt: Wer hat am Samstag vor 13:30 Uhr sachdienliche Beobachtungen in der Straße "Fährstück" ...

mehr