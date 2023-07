Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verwendung einer Schreckschusswaffe löst Polizeieinsatz aus

Koblenz (ots)

Am heutigen Samstag, 22.07.23, wurde der Polizei Koblenz gegen 20.10 Uhr über Notruf eine Bedrohung mittels Schusswaffe in der Frankenstraße gemeldet. Der Melder des Vorfalls, ein Beamter der Bundespolizei, hatte den Täter zu diesem Zeitpunkt bereits fixiert. Vor Ort stellte sich im Rahmen der Befragung heraus, dass es im Bereich eines dort befindlichen Discounters zum Streit zwischen einem 41-jährigen Mann aus dem Kreis Koblenz und zwei Frauen kam. Der 42-jährige Beschuldigte wollte den Streit schlichten und geriet seinerseits mit dem Mann in Streit, in dessen Verlauf er mit einer mitgeführten Schreckschusswaffe in die Luft schoss. Hierbei wurde der 41-jährige Kontrahent leicht am Ohr verletzt. Die vor Ort eingesetzten Polizeikräfte stellten die Schreckschusswaffe sicher und verbrachten den Verantwortlichen zur Dienststelle. Unbeteiligte wurden im Rahmen des Vorfalls nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell