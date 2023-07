Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Unfallflucht auf Parkplatz

Koblenz (ots)

Im Tatzeitraum von Dienstag, den 18.07.2023 18:00 Uhr bis Donnerstag, den 20.07.2023 9:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz in der Straße "Auf dem Hellen Weyer" in Koblenz-Metternich. Dort hatte die 21-jährige Geschädigte ihren schwarzen VW Golf am Dienstagabend abgestellt. Als sie zwei Tage später zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellt sie an der Fahrertür einen frischen Unfallschaden fest. Vermutlich hat ein bislang unbekannter Fahrer den Pkw beim Ein- oder Ausparken beschädigt und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Die Polizei fragt: Wer hat zwischen 18.07.2023 18:00 Uhr und 20.07.2023 09:00 Uhr sachdienliche Beobachtungen auf dem Parkplatz in der Straße "Auf dem Hellen Weyer" gemacht? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 2 entgegen: 0261-1032910, pikoblenz2@polizei.rlp.de

