Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Nachmeldung Polizeieinsatz in einer Bankfiliale

Koblenz (ots)

Bezugnehmend auf die gestrigen Pressemeldungen zu einem Polizeieinsatz in einer Bankfiliale in der Schloßstraße in Koblenz können wir folgende Angaben machen:

Gestern Nachmittag betrat eine offensichtlich verwirrte Person die betreffende Filiale und stellte dort zunächst eine Tasche ab. Er erweckte den Anschein, dass sich dort ein gefährlicher Gegenstand befinden könnte. Dieser Umstand konnte von den Einsatzkräften der Polizei Koblenz umgehend überprüft und verneint werden. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für anwesende Personen.

Der Verantwortliche wurde von den Einsatzkräften zunächst zur Dienststelle verbracht. Derzeit wird überprüft, ob hier überhaupt ein strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell