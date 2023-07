Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfallflucht in der Mayener Straße

Koblenz (ots)

Am Freitag, den 21.07.2023 kam es gegen 13:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Mayener Straße Höhe Am Güterbahnhof in Koblenz-Lützel. Dort wurde ein 80-jähriger Geschädigte beim Überqueren der Straße auf dem Fußgängerüberweg von einem Auto angefahren. Der Fahrer hielt im Nachgang kurz mit dem Auto an und äußerte, dass er seinen Pkw auf einem nahegelegenen Parkplatz abstellen würde, kehrte jedoch nicht mehr zur Unfallstelle zurück. Der Geschädigte erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen.

Die Polizei fragt: Wer hat am Freitag, den 21.07.2023, um 13 Uhr sachdienliche Beobachtungen in der Mayener Straße Höhe Am Güterbahnhof gemacht? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 2 entgegen: 0261-1032910, pikoblenz2@polizei.rlp.de

