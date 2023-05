POL-PDNR: LKW verursacht Unfall und entfernt sich

Helmenzen (ots) - Am Mittwoch den, 17.05.2023 kam es gegen 14:25 Uhr im Gartenweg in Helmenzen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Fahrradfahrer und den Insassen eines Fahrschulautos. Der Fahrradfahrer soll frontal auf das Fahrschulauto zugefahren sein und das Fahrzeug so zum Anhalten genötigt haben. Die Polizei Altenkirchen sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Fahrradfahrer machen können. Rückmeldungen bitte an ...

