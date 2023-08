POL-PDLU: Speyer - Rotlichtverstöße

Limburgerhof (ots) - Zu gleich zwei Diebstählen von Brillen, vermutlich durch den gleichen Täter, kam es am Donnerstagnachmittag in der Speyerer Straße. Während die Angestellten in Kundengespräche verwickelt waren, entnahm der unbekannte Mann mehrere Sonnenbrillen aus der Auslage. Als die Angestellte den Mann ansprach, rannte dieser samt Brillen im Gesamtwert von 1.240 Euro aus dem Geschäft und flüchtete in ...

