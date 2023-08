POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Speyer (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 03:30 Uhr teilte ein 18-jähriger PKW-Fahrer der Polizei telefonisch mit, dass er gerade einen Verkehrsunfall mit einem anderen PKW beim Kreisverkehr in der Iggelheimer Straße gehabt habe, nach welchem beide PKW einfach weitergefahren seien. Die Beamten trafen den Anrufer und dessen beschädigten PKW im unweit entfernten Musikerviertel an und stellten ebenfalls ...

