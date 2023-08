Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Nächtlicher Verkehrsunfall am Bauhaus-Kreisel

Speyer (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 03:30 Uhr teilte ein 18-jähriger PKW-Fahrer der Polizei telefonisch mit, dass er gerade einen Verkehrsunfall mit einem anderen PKW beim Kreisverkehr in der Iggelheimer Straße gehabt habe, nach welchem beide PKW einfach weitergefahren seien. Die Beamten trafen den Anrufer und dessen beschädigten PKW im unweit entfernten Musikerviertel an und stellten ebenfalls zwei Männer im Alter von 23 Jahren am Kreisverkehr in der Iggelheimer Straße fest, die einen unbeleuchteten PKW schoben. Zudem stellten die Beamten einen beschädigten, neben dem Kreisverkehr auf einer Grünfläche stehenden, Laternenmast fest. Keine der angetroffenen Personen wies Verletzungen auf. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhren die beiden 23-Jährigen in ihrem PKW die Iggelheimer Straße in Richtung Speyer, fuhren in den Kreisverkehr ein und kollidierten frontal mit der rechten Fahrzeugseite des 18-Jährigen, der gerade den Kreisverkehr befuhr und zuvor von der Ausfahrt des Bauhaus-Parkplatzes in diesen eingefahren war. Im weiteren Verlauf kollidierte das Fahrzeug des 23-Jährigen mit dem Laternenmast. Die Fahrzeuge wiesen mit dem Unfallhergang korrespondierende Schäden im Front- und Beifahrerseitenbereich auf. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 8.000 Euro. Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit lagen bei keinem der Fahrer vor. Allerdings leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.

