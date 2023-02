POL-PDMY: Polizeierlebnistage bei der Polizei Adenau, der Kriminalinspektion Mayen und auf dem Campus Hahn vom 03. bis 05.04.2023

Grafschaft (ots) - Am Donnerstag, 23.02.2023, drangen gegen 16:30 Uhr zwei männliche Personen in ein Anwesen in der Rheinbacher Straße in Grafschaft-Bölingen ein. Im Haus wurden die Täter von dem Eigentümer überrascht und ergriffen in grobe Richtung Vettelhoven zu Fuß die Flucht. An der Einmündung zur Elligstraße wartete scheinbar ein dritter Täter. Laut Zeugen sahen die Personen südosteuropäisch aus und waren ...

mehr