Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Versuchter Wohnungseinbruch

Grafschaft (ots)

Am Donnerstag, 23.02.2023, drangen gegen 16:30 Uhr zwei männliche Personen in ein Anwesen in der Rheinbacher Straße in Grafschaft-Bölingen ein. Im Haus wurden die Täter von dem Eigentümer überrascht und ergriffen in grobe Richtung Vettelhoven zu Fuß die Flucht. An der Einmündung zur Elligstraße wartete scheinbar ein dritter Täter. Laut Zeugen sahen die Personen südosteuropäisch aus und waren gut gekleidet. Die wartende Person trug eine Aldi-Tasche bei sich. Eine flüchtende Person war ca. 35 Jahre alt, 170 cm groß, kräftige Statur, Glatze, Drei-Tage-Bart und trug einen schwarzen Mantel und schwarze Hose. Die zweite Person war ca. 25 Jahre alt, ebenfalls ca. 170 cm groß, schlanke Statur, dunkle Haare und mit einer dunklen Jacke bekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise, wem die Personen noch aufgefallen sind oder wo sich diese aufhalten könnten. Ein Fluchtmittel (Pkw, Transporter etc.) ist derzeit nicht bekannt. Auch hierzu werden Hinweise an die Polizei Ahrweiler unter der Rufnummer 02641/9740 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell