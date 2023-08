Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Hochwertige Brillen entwendet

Limburgerhof (ots)

Zu gleich zwei Diebstählen von Brillen, vermutlich durch den gleichen Täter, kam es am Donnerstagnachmittag in der Speyerer Straße. Während die Angestellten in Kundengespräche verwickelt waren, entnahm der unbekannte Mann mehrere Sonnenbrillen aus der Auslage. Als die Angestellte den Mann ansprach, rannte dieser samt Brillen im Gesamtwert von 1.240 Euro aus dem Geschäft und flüchtete in Richtung Bahnhof Limburgerhof. Kurz zuvor entwendete der gleiche unbekannte Täter aus einem weiteren Brillengeschäft ebenfalls mehrere hochwertige Sonnenbrillen im Gesamtwert von circa 800 Euro. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, ca. 150 - 160 cm groß, 3-Tage-Bart, dunkler Teint, dunkle Augenfarbe, kurz rasierte schwarze Haare, dünne sportliche Figur, trug ein blaues T-Shirt, eine schwarze Jogginghose, rote Turnschuhe und hatte eine schwarze Umhängetasche dabei. Hinweise bitte telefonisch unter 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell