POL-PDLD: Schulwegkontrolle an der IGS sowie dem Eduard-Spranger-Gymnasium

Landau (ots)

Am 15.02.23 in der Zeit von 07.30 - 08.00 Uhr wurden in der Schneiderstraße, im Bereich der Integrierten Gesamtschule und im Bereich des Eduard-Spranger-Gymnasiums, zwei Kontrollörtlichkeiten zur Schulwegüberwachung eingerichtet. Bei hohem Verkehrs- und Fußgängeraufkommen wurden insgesamt etwa 70 Fahrräder sowie Kraftfahrzeuge kontrolliert. Hierbei kam es zu 50 Verstößen wegen fehlender Beleuchtung an Fahrrädern, einem Gurtverstoß, einem Mängelbericht und einer Fahrt mit dem PKW unter Drogeneinfluss. Aufgrund der hohen Anzahl an Beanstandungen werden in nächster Zeit weitere Kontrollen erfolgen.

