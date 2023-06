Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Ornamentverglasung an Friedhofskapelle beschädigt

Belohnung ausgelobt

Kranenburg-Nütterden (ots)

Bereits zwischen Dienstag (18. April 2023) und Freitag (21. April 2023) haben unbekannte Täter mehrere Glasscheiben einer Ornamentverglasung an der Rückseite der Friedhofshalle in Nütterden an der Klever Straße beschädigt. Die Gemeinde hat eine Belohnung in Höhe von 500 Euro (fünfhundert) für Hinweise ausgelobt, die zur Ermittlung der Täter führen. Entsprechende Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

