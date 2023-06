POL-KLE: Fahr- und Sicherheitstraining für Pedelec- und E-Bikefahrer/innen

Emmerich (ots) - Am Sonntag (25. Juni 2023) gegen 14:30 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Eltener Straße / Am Moddeich ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 24-Jähriger aus Zwanenkamp (NL) schwer verletzte. Der Niederländer wollte mit seinem Mazda MX5 nach links auf die Eltener Straße abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah er dabei einen von links kommenden ...

mehr