Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfall an Kreuzung

24-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Emmerich (ots)

Am Sonntag (25. Juni 2023) gegen 14:30 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Eltener Straße / Am Moddeich ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 24-Jähriger aus Zwanenkamp (NL) schwer verletzte. Der Niederländer wollte mit seinem Mazda MX5 nach links auf die Eltener Straße abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah er dabei einen von links kommenden PKW, der auf der Eltener Straße in Richtung Emmerich unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Mazda und dem Ford Mondeo eines 55-Jährigen aus Bedburg-Hau. Der 24-Jährige am Steuer des Mazda erlitt schwere Verletzungen. Seine 21-jährige Beifahrerin sowie der 55-Jährige und eine 52-jährige Beifahrerin in dem Ford wurden bei der Kollision leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden von Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell