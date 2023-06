Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Raub

Unbekannte rauben Geldbörse eines 22-Jährigen

Kevelaer (ots)

Am Samstag (24. Juni 2023) gegen 23.45 Uhr befand sich ein 22-jähriger Mann aus Rösrath an einer Selbstbedienungstankstelle an der Klever Straße in Kevelaer. Unvermittelt stand ein unbekannter Mann hinter ihm und hielt ihn fest. Ein zweiter Täter durchsuchte den Audi des 22-Jährigen und entwendete sein Portemonnaie. Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten mit einem schwarzen Audi Q5, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite bereitstand mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Winnekendonk. In der Geldbörse des Rösrathers befanden sich Ausweise, Bankkarten sowie Bargeld. Da das Portemonnaie mit einem GPS-Tracker ausgestattet war, konnte es im Bereich Schravelen ohne Bargeld und Bankkarten aufgefunden werden.

Die Täter waren männlich, 180 bis 190 cm groß, hatten schwarzes Haar, ein südosteuropäisches Aussehen und trugen dunkle Kleidung.

Tatzeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Tätern oder ihrem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 zu wenden. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell