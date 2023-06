Kevelaer (ots) - Am Samstag (24. Juni 2023) gegen 23.45 Uhr befand sich ein 22-jähriger Mann aus Rösrath an einer Selbstbedienungstankstelle an der Klever Straße in Kevelaer. Unvermittelt stand ein unbekannter Mann hinter ihm und hielt ihn fest. Ein zweiter Täter durchsuchte den Audi des 22-Jährigen und entwendete sein Portemonnaie. Anschließend flüchteten die ...

