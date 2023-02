Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Streitigkeiten

Soest (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 13.00 Uhr zu Streitigkeiten in einer Zentralen Unterbringungseinrichtung im Belgierweg. In der Mensa gerieten offenbar zunächst zwei Bewohner aneinander. Die erst verbal ausgetragene Streitigkeit eskalierte und es kam im weiteren Verlauf außerhalb des Gebäudes zu Handgreiflichkeiten. Weitere vier Bewohner beteiligten sich an den körperlichen Auseinandersetzungen, in dessen Folge drei der jungen Männer (15, 26, 27 Jahre) leichte Verletzungen erlitten. Keiner der Verletzten musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Männer im Alter zwischen 15 und 27 Jahren hatten ihre Streitigkeiten bereits vor dem Eintreffen der Polizeibeamten und der Rettungskräfte beigelegt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Ursache des Streites dauern derzeit an. (dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell