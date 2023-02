Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Handtasche entrissen

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, gegen 06:40 Uhr, wurde einer 55-jährigen Frau aus Lippstadt die Handtasche entwendet. Die Lippstädterin war auf der Erwitter Straße in Richtung Südertor zu Fuß unterwegs, als ihr plötzlich eine männliche Person die Handtasche von der Schulter riss. Er flüchtete mit der Handtasche in Richtung Bahnhof. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Er ist circa 20 Jahre alt, etwa 170 cm groß, hat ein südländisches Aussehen, mit einer schmalen Statur und einem dunklen Oberlippenbart. Er trug eine dunkelblaue Jacke mit Kapuze und eine schwarze Hose, dazu schwarze Schuhe. Die Handtasche der Frau konnte einige Zeit später im Nahbereich wieder aufgefunden werden. Nach erfolgter Spurensicherung durch die Kriminalpolizei konnte die Tasche wieder an die Eigentümerin übergeben werden. Glücklicherweise fehlten keine Gegenstände aus der Tasche. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Kriminalpolizei zu melden. (ja)

