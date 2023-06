Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Verkehrsunfallflucht

Fahrer eines schwarzen Mercedes gesucht

Rees (ots)

Am Montag (26. Juni 2023) gegen kurz nach 21:00 Uhr war eine 19-Jährige aus Duisburg in ihrem Opel Corsa auf der Reeser Landstraße in Richtung Rees unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung zur Groiner Allee / Speldroper Straße kam ihr ein Auto entgegen, dessen Fahrer offensichtlich in einem Überholvorgang war. Allerdings schaffte der Unbekannte es nach Angaben der Duisburgerin nicht, vor einer Verkehrsinsel wieder in seine Fahrspur einzuscheren. Die 19-Jährige wollte ihm daher ausweichen und nutzte rechts die Einmündung der Speldroper Straße, wo sie mit einem Verkehrszeichen und einem Leitpfosten kollidierte. Die junge Frau verletzte sich leicht, an ihrem Opel entstand Sachschaden. Der andere Wagen fuhr jedoch weiter, ohne anzuhalten. Es soll sich um einen schwarzen Mercedes mit Gelderner Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrzeugführer war laut Aussage der 19-Jährigen männlich, circa 30 bis 35 Jahre alt, dunkelhäutig und trug eine Cap. Zeugen des Unfalls oder Personen die Hinweise zu dem flüchtigen Wagen geben können, melden sich bitte bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell