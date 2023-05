POL-PDNR: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Erpel (ots) - Am Freitagmorgen setzte sich ein geparkter Pkw in der Burgunderstraße selbstständig in Bewegung und prallte gegen eine Grundstücksmauer. Offensichtlich war das Fahrzeug zuvor von dem 37-jährigen Fahrzeugnutzer nicht ordnungsgemäß gegen Wegrollen gesichert worden. An dem Pkw entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 ...

