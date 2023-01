Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Zunächst in Gaststätte eingebrochen - später festgenommen

Weinheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Weinheim im Hammerweg von einem zunächst unbekannten Täter in eine Gaststätte eingebrochen. Von der Alarmanlage aufgeschreckt, flüchtet der Täter, noch ehe er etwas entwenden konnte. Dies zeigte sich auf der Aufnahme der Videoaufzeichnung in der Gaststätte, auf der auch eine sehr gute Personenbeschreibung erkennbar war. Eine Stunde nach der Tat konnte der Einbrecher dann anhand der Personenbeschreibung durch aufmerksame Polizeibeamte während der Streifenfahrt im Multring festgestellt und anschließend festgenommen werden. Durch die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizei Heidelberg wurde der Einbrecher dem Haftrichter vorgeführt, nachdem noch weitere Verfahren gegen ihn offen waren, und im Anschluss in die JVA gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell