POL-MA: Mannheim: Vereister Schneebrocken von Brücke geworfen - Zeugen gesucht

Am Samstag gegen 13 Uhr warf ein bisher unbekannter Mann einen Schneebrocken auf die B38a in Mannheim-Feudenheim. Ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer war auf der Bundesstraße unterwegs, als er den Mann bei der Tatausführung erkannte. Er beobachtete, wie der Täter von der Brücke, welche in Verlängerung der Spessartstraße liegt, einen Schneebrocken in seine Richtung warf. Das Fahrzeug des 56-Jährigen wurde glücklicherweise nicht getroffen. Da der Mercedes-Fahrer jedoch durch das Verhalten des Unbekannten gefährdet wurde, ermittelt die Polizei nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Täter wird als 18-25 Jahre, ca. 180 cm, schlank, bekleidet mit weißer Jogginghose und grauem Pullover beschrieben. Zeugen, welche das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise auf den Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

