POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Frau ohne Zulassung dafür mit Drogen unterwegs

Wattenheim/ Krs. Bad Dürkheim (ots) - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und Polizeipräsidium Rheinpfalz Am 16.08.2023, gg. 01:00 Uhr, kam es zu einer schweren Brandstiftung an einem Büro- und Wohnkomplex einer Baufirma in Wattenheim. Die Bewohner bemerkten rechtzeitig den Brand an der Außenfassade und konnten diesen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen. Verletzt wurde ...

mehr