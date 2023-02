Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB A6/Sinsheim TuR Kraichgau-Süd/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken auf Autobahnraststätte

BAB A6/Sinsheim TuR Kraichgau-Süd (ots)

Am Freitagnachmittag kontaktierte ein Gaststättenbetreiber der Tank und Rastanlage Kraichgau Süd die Polizei, da sich eine stark betrunkene Person bei ihm befände, der nicht mehr in der Lage wäre zu laufen. Beim Eintreffen der Beamten des Verkehrsdienstes Heidelberg, Verkehrsaußenstelle Walldorf, bestätigte sich, was der Gaststättenbetreiber bereits berichtet hatte. Die Kommunikation mit dem aus Slowenien stammenden Handwerker, gestaltete sich nicht nur aufgrund der sprachlichen Barriere schwierig, sondern auch aufgrund des Alkoholkonsums, sodass keine näheren Details von dem Mann erfragt werden konnten. Letztlich mussten die Beamten den Slowenen zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam nehmen, bis er seinen Rausch ausgeschlafen hatte und wieder in der Lage war seinen Weg ohne Gefährdung fortzusetzten. Wie er am nächsten Tag bei seiner Entlassung mitteilte, sei er mit einem Kollegen auf der Durchreise gewesen. Warum er auf der Raststätte zurückblieben war, wusste er allerdings auch nicht mehr. Da ein durchgeführter Alkoholtest am nächsten Tag auch noch positiv verlief, dürfte der Mann am Tag zuvor schätzungsweise über 3 Promille gehabt haben. Die Heimreise trat er im Anschluss mit Zug an.

