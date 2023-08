Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Alkoholeinfluss Auto gefahren

Haßloch (ots)

Zwei aufmerksame Zeugen informierten am späten Mittwochabend die Polizei in Haßloch, dass eine offensichtlich betrunkene Frau in der Bahnhofstraße mit ihrem PKW wegfahren wolle. Vor Ort trafen die Beamten im Anschluss eine 65-jähjrige Haßlocherin in ihrem PKW sitzend an. Die beiden Zeugen hatten die Dame zuvor an der Weiterfahrt gehindert und den Schlüssel des Fahrzeugs abgezogen. Bei der Fahrerin konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein anschließender Test bestätigte den Verdacht und fiel mit 1,6 Promille entsprechend aus. Der Führerschein wurde einbehalten und die Frau musste eine Blutprobe abgeben. Ob sie kurz zuvor noch einen Verkehrsunfall verursacht hat ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

