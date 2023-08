Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Schnellrestaurant, Zeugen gesucht

Kirchheim a.d.Weinstraße (ots)

In der Nacht vom 17.08 auf 18.08.23 kam es zu einem Einbruch in ein Schnellrestaurant im Rosengartenweg. Die Täter verschafften sich Zugang zum Objekt in dem sie die Außenfassade im Kassenbereich des "Drive In" aufbrachen. Im Inneren versuchten die Täter sich Zugang durch eine Innenwand in einen Büroraum zu verschaffen um an den dortigen Tresor zu gelangen. Es wurde ein erheblicher Sachschaden verursacht. Die Täter haben letztendlich die Ausführung der Tat abgebrochen und sind ohne Diebesgut geflüchtet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter Tel. 06359 9312 0 entgegen.

