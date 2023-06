Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei, Polizei Köln und Deutsche Bahn AG mit Prävention am Kölner Hauptbahnhof - Gemeinsames Ziel: Bewusstsein für die Gefahren des Taschendiebstahls schaffen!

Köln (ots)

Achtung, Langfinger! Pünktlich zum Start der Sommerferien möchte die Bundespolizei, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention der Polizei Köln sowie Mitarbeitenden der Deutschen Bahn AG das wichtige Thema Taschendiebstahl in die Köpfe der Bahnreisenden bringen. Am Donnerstag, den 22. Juni 2023 werden vor und im Kölner Hauptbahnhof Tatgelegenheiten gezielt angesprochen und der eigene achtsame Umgang mit persönlichen Wertsachen in den Fokus gesetzt.

Im Zeitraum von 11:00 - 16.00 Uhr wird der Kölner Hauptbahnhof ganz im Zeichen des Taschendiebstahls sowie im Umgang mit achtlos vergessenen Gepäckstücken stehen. Einsatzkräfte der Kriminalprävention der Bundespolizei werden sich verstärkt im Hauptbahnhof aufhalten und Reisende ansprechen.

Steht Ihre Tasche offen? Lassen Sie Ihr Gepäck unachtsam zurück? - Wundern Sie sich nicht, wenn eine Streife der Bundespolizei oder Mitarbeitende der Deutschen Bahn AG gezielt das Gespräch suchen. Hier gilt: Besser Vor- als Nachsicht!

Und auch auf dem Bahnhofsvorplatz wird jeder Interessierte informiert: Mitarbeitende der Kriminalprävention der Polizei Köln stehen mit ihrer mobilen Beratungsstelle vor Ort für Fragen rund um das Thema "Taschendiebstahl" zur Verfügung. Zur Verhinderung von Taschendiebstählen werden zusätzlich farblich auffällige Piktogramme (neongelb und rot) auf dem Vorplatz aufgesprüht. Eine gesprühte Sensibilisierung, die nach etwa zwei Wochen wieder verschwunden ist, aber garantiert als Bild im Gedächtnis der Reisenden bleibt.

Für alle Beteiligten gilt der gleiche Appell:

- Schützen Sie sich und Ihre Wertsachen! - Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Zahlungskarten wie nötig mit! - Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Papiere immer in verschlossenen Innentaschen - Tragen Sie Taschen immer mit der Verschlussseite zum Körper! - Achten Sie besonders im Gedränge auf Wertsachen und Taschen!

Und mehr noch:

- Lassen Sie Ihr Gepäck nie unbeaufsichtigt!

Informationsmaterial zum Thema Taschendiebstahl gibt es auch unter:

https://stop-pickpockets.eu/Webs/SPP/DE/Home/home_node.html%20target=blank#download=1

https://www.bundespolizei.de/Web/DE/02Sicher-im-Alltag/01Vorsicht-Taschendiebstahl/Vorsicht-Taschendiebstahl_node.html;jsessionid=8CFE3734C45FFFEF16B241E01F09741B.1_cid289

https://koeln.polizei.nrw/kriminalpraevention-und-opferschutz-0

https://sicher-im-zug.de/am-bahnhof/post/taschendiebe-so-schuetzen-sie-sich-vor-den-langfingern/

