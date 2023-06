Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Leimen (ots)

In der Nacht oder den frühen Morgenstunden zum 04.06.23 kam es auf der L 496 nahe des Einmündungsbereiches zur B 48 zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Ermittlungen befuhr ein Fahrzeugführer die L 496 in Richtung der B 48 und kam aus ungeklärten Gründen vermutlich auch ohne Fremdeinwirkung mit den linken Reifen auf einen Grünstreifen einer dortigen Fahrbahninsel in der Mitte der Fahrbahn. Aufgrund des Kontrollverlustes über das Fahrzeug wurden in der Folge zwei Verkehrs-schilder beschädigt und Fahrzeugteile vom Verursacher verloren. Die oder der Fahrzeugführer/in entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Es dürfte sich um einen weißen Audi gehandelt haben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise zwischen 5.000 und 8.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter der Telefonnummer 06333 9270 oder unter piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de zu melden. |piwfb

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell