POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

66954 Pirmasens, Wasserturmstraße (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache fingen am 04.06.2023 gegen 05:20 Uhr mehrere ca. 3 Meter hohe Tujas in der Wasserturmstraße Feuer. Im Rahmen dessen wurde u.A. ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw beschädigt. Der Brand wurde binnen weniger Minuten durch Kräfte der Feuerwehr Pirmasens gelöscht. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens ...

