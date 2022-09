Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Gießen: WhatsApp-Masche erfolgreich+Bargeld aus Friseurgeschäft eingebrochen+Kennzeichendiebstahl+Auto aufgebrochen+Verkehrsunfälle und Unfallfluchten

Gießen: Betrüger ergaunern über WhatsApp-Masche fast 5.400 Euro

"Hallo Mama, das ist meine neue Nummer. Habe ein anderes Handy, die alte Nummer kannst Du löschen"

So fangen viele Nachrichten bei der WhatsApp-Betrugsmasche an. Anschließend folgen daraufhin Nachrichten von dem gespeicherten "neuen Kontakt des Nachwuchses", in denen der Sohn oder die Tochter um Geld bittet. Spätestens hier sollten Sie aufpassen, denn es könnte sich um Betrüger handeln.

So passierte es auch in den vergangenen Tagen einer Gießenerin und einem Gießener. Nachdem eine 61-Jährige eine neue Nummer von ihrer angeblichen Tochter erhielt, folgte eine Geldforderung und die Frau überwies etwa 2.400 Euro. Bei der zweiten Geldforderung wurde sie misstrauisch und der Betrug flog auf. Ein 66-jähriger hingegen wurde erst nach der zweiten Geldforderung seines angeblichen Sohnes misstrauisch. Insgesamt überwies er fast 3.000 Euro.

Die Betrüger gehen sehr geschickt vor. Die Kriminalpolizei Gießen bittet daher um erhöhte Aufmerksamkeit und rät:

- Speichern Sie nicht sofort die unbekannte Nummer ab. Überprüfen sie erst, ob es sich bei der neuen Nummer tatsächlich um die Ihres Kind oder Ihres Verwandten handelt. Hierzu eignet sich nicht die Chatfunktion. Besser ist ein Anruf oder optimaler Weise ein Video-Anruf.

- Überweisen Sie kein Geld, ohne vorher mit dem betreffenden Angehörigen gesprochen zu haben.

- Falls Sie mit Festnetz- oder Handynummer im Telefonbuch stehen, veranlassen Sie das Löschen der Nummern. So erschweren sie Betrügern das Leben.

- Reden Sie mit Freunden und Verwandten über die Betrugsmaschen. - Informieren Sie die Polizei, wenn Sie Opfer eines Betrugs geworden sind!

Wettenberg: Einbruch in Friseurgeschäft

Auf Bargeld hatten es Einbrecher in einem Friseurgeschäft in der Straße "Auf der Höll" in Wißmar abgesehen. Das Trio versuchte am Mittwoch gegen 02.10 Uhr ein Fenster des Geschäfts aufzuhebeln. Nachdem sie scheiterten schlugen sie dann die Scheibe ein. Während zwei in das Gebäude stiegen, hielt der dritte Wache. Aus der Kasse entnahmen die Unbekannte Bargeld und flohen über ein anderes Fenster. Nach Angaben eines Zeugen waren die Täter Jugendliche, maximal 17 Jahre alt. Sie trugen schwarze Bekleidung bzw. Oberteile mit Kapuzen. Alle drei waren schlank und sollen nicht größer als 1,65 Meter sein.

Gießen: Kennzeichen weg

In der Rödgener Straße schlugen am Dienstag Kennzeichendiebe zu. Die Unbekannten montierten zwischen 07.00 und 11.00 Uhr die beiden Nummernschilder eines grauen Golfs ab. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib der Kennzeichen (GI-TX 15 machen)? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Biebertal: Geld aus PKW gestohlen

Unbekannte ließen in der Nacht von Montag auf Dienstag aus einem Auto Bargeld mitgehen. Die Diebe brachen zwischen 22.00 und 08.00 Uhr eine Garage in der Erdaer Straße in Frankenbach auf. In dem Gebäude durchsuchten die Diebe den unverschlossenen PKW und entnahmen aus einer in der Mittelkonsole liegenden Geldbörse das Bargeld. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Reiskirchen/A5: Unfall beim Spurwechsel

Ein 50-Jähriger Mann in einem LKW befuhr Mittwochnacht (21.September) gegen 02.30 Uhr den linken Fahrstreifen der Bundesautobahn 5 in Richtung Grünberg. Ein unbekannter LKW-Fahrer befuhr den mittleren Fahrstreifen neben dem 50-Jährigen und beabsichtigte aufgrund einer Fahrbahnsperrung auf die linke Fahrspur zu wechseln. Dabei streifte der Unbekannte den Außenspiegel des 50-Jährigen. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Die Ermittlungen führten zu einem Mann aus dem Landkreis Kassel.

Rabenau: Beim Abbiegen Motorrad angefahren

Am Dienstag (20.September) gegen 14.45 Uhr befuhr eine 69-jährige Frau aus Rabenau in einem Renault die Landstraße 3127 aus Kesselbach kommend und beabsichtigte in Richtung Odenhausen abzubiegen. Dabei stieß die Renault-Fahrerin gegen das Motorrad einer 45-Jährigen, die an der Einmündung wartete. Das Krad kam zu Fall und die Fahrerin verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Heuchelheim: Berührung der Außenspiegel im Begegnungsverkehr

Eine 46-jährige Frau aus Lahnau in einem Ford fuhr Dienstagmorgen (20.September) gegen 08.30 Uhr die Landstraße 3045 von Kinzenbach in Richtung Heuchelheim. Im Bereich einer Kurve kam der Ford-Fahrerin ein Unbekannter entgegen und es kam zu einer Berührung der Außenspiegel im Begegnungsverkehr. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Buseck: Unfallflucht in der Kasseler Straße

1.000 Euro Sachschaden beklagt der Besitzer eines VW nach einer Unfallflucht von Montag (19.September) zwischen 09.00 Uhr und 17.00 Uhr in der Kasseler Straße. Als der Besitzer zu seinem schwarzen Passat zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

