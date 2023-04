Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbrecher flüchten ohne Beute - Ermittlungen aufgenommen ++ Unfall auf dem Oyterdamm ++

Landkreis Verden (ots)

Einbrecher flüchten ohne Beute - Ermittlungen aufgenommen

Oyten. Bislang unbekannte Täter brachen am frühen Dienstagmorgen in ein Geschäftshaus in der Hauptstraße ein. Sie gelangten durch ein Fenster in das Gebäude, flüchteten jedoch den ersten Erkenntnissen zufolge scheinbar ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Polizei Achim sicherte vor Ort Spuren, die nun ausgewertet werden. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden. Mögliche Zeugen werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Beamt/-innen gebeten.

Unfall auf dem Oyterdamm

Oyten. Eine 36-jährige Fahrerin eines Ford fuhr am Montagmorgen auf einen haltenden VW eines 78-Jährigen im Oyterdamm auf. Der 78-Jährige war in Fahrtrichtung Bremen unterwegs und hielt den Informationen zufolge an. Die 36-Jährige hatte dies aus unbekannter Ursache übersehen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Beide Personen verletzten sich leicht und wurden von Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gebracht. Sowohl der VW, als auch der Ford waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf rund 14.000 Euro geschätzt.

