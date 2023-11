Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst/Rulle: Zeugen gesucht nach zwei Einbrüchen in Rulle

Wallenhorst (ots)

In der Zeit von Dienstagabend (22:30 Uhr) bis Mittwochmorgen (09:00 Uhr) kam es zu zwei Einbruchsdiebstählen in Rulle. Unbekannte verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt zu einem Grundstück an der Albert-Einstein-Straße und entwendeten aus einem Gartenhaus mehrere Autoreifen. Nur knapp einen Kilometer entfernt, kam es zu einer weiteren Tat. Am Riedensweg stahlen unbekannte Täter ein Pedelec aus einem Gartenschuppen. Wer Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben kann oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei Bramsche unter 05461/94530.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell