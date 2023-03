Polizeidirektion Hannover

POL-H: Perspektivwechsel - Polizeidirektion Hannover präsentiert die zweite Generation Instacops

Hannover (ots)

Seit Mai 2019 berichten Polizistinnen und Polizisten der Polizeidirektion Hannover auf der Social Media Plattform Instagram über ihren Dienstalltag. Als sogenannte Instacops geben sie ihren Followerinnen und Followern regelmäßig Einblicke in ihre unterschiedlichen Dienstzweige und Aufgaben. Inzwischen folgen den insgesamt fünf Community-Policing-Accounts der Polizeidirektion Hannover mehr als 28.500 Nutzerinnen und Nutzer.

Am 21.03.2023 stellen sich drei der fünf Accounts neu auf: Polizeioberkommissar Sylvan Bormann, seines Zeichens "Instacop" der ersten Stunde in Hannover, übergibt sein Amt offiziell an ein bereits bekanntes Gesicht: Alena Mehwald. Die 27-jährige Polizeikommissarin ist seit 2019 Angehörige des Kriminaldauerdienstes (KDD) Hannover und mittlerweile ausgebildete Kriminaltechnikerin. Im vergangenen Jahr übernahm sie bereits die Vertretung für Sylvan Bormann. Unter @polizei.hannover.am können die Userinnen und User Alena während ihrer Arbeit beim KDD über die Schulter schauen. "Ich freue mich sehr darauf, den Account zu übernehmen und den Followerinnen und Followern noch viel mehr interessante Einblicke in die Arbeit des KDD zu ermöglichen."

Neben Sylvan Bormann übergibt noch ein weiterer Instacop seinen Account an eine Nachfolgerin. -. Ebenfalls seit Mai 2019 berichtete Marius Beernink auf Instagram von seinen Erlebnissen im Einsatz-und Streifendienst im Stadtgebiet von Hannover. Den Account des 29-Jährigen wird Zoé Vaßmer übernehmen. Wie Marius ist die Polizeikommissarin im Einsatz-und Streifendienst tätig. Allerdings ist das Streifengebiet der 28-Jährigen nicht die Stadt, sondern das Umland. Seit 2020 versieht sie ihren Dienst im Polizeikommissariat Barsinghausen. "Ich möchte auf meinem Account darstellen, dass die Polizeiarbeit in einer ländlichen Dienststelle genauso abwechslungsreich und interessant sein kann wie in der Stadt." Unter dem Account @polizei.hannover.zv können interessierte Nutzerinnen und Nutzer Zoé Vaßmer ab sofort im Einsatz- und Streifendienst begleiten.

Zu guter Letzt wird ein weiterer Account den Inhaber wechseln: Im November 2021 ging Polizeikommissarin Elena Korn mit ihrem polizeieigenen Instagram-Account an den Start. Die Polizeikommissarin und professionelle Rugbyspielerin berichtete dort über die Möglichkeit, Leistungssport und Polizeiberuf miteinander zu vereinen. Die 26-Jährige übergibt ihren Account an ihren Kollegen Petermax Bartelt. Unter @polizei.hannover.pb wird der 27-jährige Polizeikommissar über seine Arbeit im Einsatz- und Streifendienst des Polizeikommissariats Neustadt berichten. "Auch wenn Neustadt keine Großstadt ist, macht mir die Arbeit hier sehr viel Spaß. Mit meinem Instacop-Account kann ich diese Begeisterung an meine Followerinnen und Follower weitergeben."

Sowohl bei Elena Korn als auch bei Sylvan Bormann und Marius Beernink sind dienstliche Veränderungen der Grund für die Aufgabe ihres Nebenamtes als "Instacop".

Neben dem zentralen Instagram-Account der Polizeidirektion Hannover, welcher unter @polizei.hannover zu finden ist, geben noch zwei weitere Profile besondere Einblicke in die Polizeiarbeit: Alina Kausch berichtet unter @polizei.hannover.ak als Angehörige des Verkehrsunfalldienstes Hannover über ihren Dienstalltag. Polizeireiter Andreas Joop gibt seinen Followerinnen und Followern unter @polizei.hannover.ja interessante Einblicke in die Arbeit bei der Reiterstaffel.

