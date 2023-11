Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Westerberg/Hellern: Einbrüche in Einfamilienhäuser - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es in den Stadtteilen Hellern und Westerberg zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Zwischen 15:40 Uhr und 18.20 Uhr verschafften sich die Täter über einen Nebeneingang Zutritt zu einem Gebäude in der Hofbreede, ein weiteres Mal schlugen Unbekannte zwischen 17.30 Uhr und 23 Uhr in der Straße Am Heger Turm zu. In beiden Fällen durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räume und nahmen Diebesgut an sich. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den Taten machen können. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-3203 oder -2215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell