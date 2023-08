POL-GF: Polizei in Meine und Meinersen bekommen neue Telefonnummern

Gifhorn (ots) - Am gestrigen Montagabend kam es gegen 17:15 Uhr, auf einem Spielplatz an der Wolliner Straße in Gifhorn zu einem Streit zwischen zwei Jugendlichen. Nach bisherigen Erkenntnissen verletzte in diesem Streit ein 14-Jähriger einen anderen, ebenfalls 14-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand. Anschließend flüchtete der tatverdächtige Jugendliche vom Spielplatz, er konnte jedoch zeitnah durch die ...

