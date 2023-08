Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizeieinsatz in der Gifhorner Südstadt

Gifhorn (ots)

Am gestrigen Montagabend kam es gegen 17:15 Uhr, auf einem Spielplatz an der Wolliner Straße in Gifhorn zu einem Streit zwischen zwei Jugendlichen. Nach bisherigen Erkenntnissen verletzte in diesem Streit ein 14-Jähriger einen anderen, ebenfalls 14-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand. Anschließend flüchtete der tatverdächtige Jugendliche vom Spielplatz, er konnte jedoch zeitnah durch die alarmierten Polizeibeamten festgenommen werden. Das Opfer wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Noch am Abend übernahmen Beamte des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Gifhorn die umfänglichen Ermittlungen zu dem Tathergang und den Hintergründen sowie die Spurensuche auf dem Spielplatz. Weitere Angaben zur Tat und den beteiligten Personen werden aufgrund des jugendlichen Alters nicht gemacht.

Presseanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell