Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Möglicher Schaden nach Ausweichmanöver - Zeugen und Geschädigter gesucht

Gifhorn (ots)

Ein Zeuge meldete sich am 08.08.2023 bei der Polizei Gifhorn. Er hatte an diesem Dienstagnachmittag, gegen 16:40 Uhr beobachtet, dass es auf dem Dannenbütteler Weg zu einem Beinaheunfall gekommen war. Ein in einer dunklen Farbe lackierter Volkswagen Tiguan sei auf der Straße in Richtung Innenstadt gefahren. Dabei sei das Auto plötzlich in den Gegenverkehr gefahren, sodass ein entgegenkommender Skoda Superb in blauer Lackierung auf den Gehweg habe ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei könne ein erheblicher Schaden am Skoda entstanden sein. Bei einem Schadenseintritt würde es sich bei dem Vorfall um einen Verkehrsunfall handeln, der bisher bei der Polizei nicht angezeigt wurde. Um den Sachverhalt aufzuklären, bittet die Polizei Gifhorn den Fahrer bzw. die Fahrerin des Skoda sowie weitere Zeugen, unter der Telefonnummer 05371 980-0 Kontakt zur Polizei Gifhorn aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell