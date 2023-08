Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Tatverdächtiger nach Einbruch in Untersuchungshaft - gemeinsame Pressemittelung von Polizei und Staatsanwaltschaft

Gifhorn (ots)

In der Nacht vom Montag auf den Dienstag dieser Woche rief eine Anwohnerin der Brandstraße in Gifhorn die Polizei. Sie hatte im anliegenden Kindergarten Licht wahrgenommen und eine Person im Objekt beobachtet. Mehrere Beamte eilten umgehend zum Tatort und trafen im Nahbereich auf einen 46-Jährigen. Der Mann führte für einen Einbruch geeignetes Werkzeug mit sich, zudem wurden mehrere Gegenstände bei ihm aufgefunden, die den ersten Ermittlungen nach aus der Kindertagesstätte stammten. Dort führten zeitgleich andere Beamte die Tatortaufnahme und Spurensuche durch. Der noch am Ort festgenommene Tatverdächtige wurde am Morgen des 08. Augusts durch Beamte des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Gifhorn vernommen. Für den Tatverdächtigen beantragte die Staatsanwaltschaft Hildesheim noch am Dienstag wegen Fluchtgefahr einen Untersuchungshaftbefehl vor dem Amtsgericht Gifhorn, den die zuständige Amtsrichterin am Nachmittag antragsgemäß erließ.

Das Strafverfahren wird unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hildesheim durch den Zentralen Kriminaldienst der Polizei Gifhorn fortgeführt. Presseanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell