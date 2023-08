POL-GF: Ermittlungen nach Steinwurf

Gifhorn (ots) - Am vergangenen Sonntag, dem 06.08.2023, kam es zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz der Kirchengemeinde St. Altfrid, am Pommernring 2 in Gifhorn. Im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr stieß ein bislang unbekannter Autofahrer bzw. eine bislang unbekannte Autofahrerin, vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen das Tor einer dortigen Garage. Anschließend wurde der Unfallort durch die Verursacherin bzw. ...

