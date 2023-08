Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Schwerer Unfall im Berufsverkehr

Dannenbüttel (ots)

Zu einem Unfall mit einer Schwerverletzten als Folge kam es am heutigen Morgen gegen 07:30 Uhr. Ein 18-Jähriger fuhr mit einem Volkswagen Crafter auf der Bundesstraße 188 in Richtung Gifhorn. Den bisherigen Ermittlungen nach, geriet er im Bereich des Ortsausgangs von Dannenbüttel, aus bislang ungeklärter Ursache, nach links in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem Volkswagen Polo zusammen. Beide Fahrzeuge kamen im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Während sich der 18-Jährige nur leicht an der Hand verletzte, wurde die 30-jähriger Fahrerin des Polos schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Sowohl am Polo, als auch an dem Crafter entstand wirtschaftlicher Totalschaden, beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Die Bundesstraße war für ca. zwei Stunden voll gesperrt, der Verkehr wurde über Westerbeck umgeleitet. Neben der Polizei wurden mehrere Feuerwehren sowie Rettungswagen und ein Notarzt alarmiert. Die Polizei lobt an dieser Stelle das vorbildliche Verhalten der anwesenden Unfallzeugen, die den beiden Beteiligten Erste Hilfe leisteten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell