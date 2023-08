Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Radfahrer bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Gifhorn (ots)

Ein Radfahrer wurde in der vergangenen Woche bei einem Unfall in Gifhorn verletzt. Der 64-Jährige befuhr am Mittwoch, dem 26.07.2023 den Radweg entlang der Braunschweiger Straße in Richtung Norden. Gegen 11:10 Uhr passierte er dabei das Gelände der südlich gelegenen Total-Tankstelle, also der, die gegenüber dem Continental Teves Parkplatz liegt. In diesem Moment bog ein in blauer Farbe lackierter Volkswagen von der Braunschweiger Straße auf das Tankstellengelände und nahm dem Radfahrer dabei die Vorfahrt. Der 64-Jährige bremste stark, stürzte und verletzte sich leicht an Hand, Knie und Ellenbogen. Das blaue Auto fuhr über das Gelände wieder auf die Straße und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Den bisherigen Ermittlungen nach saß eine hellhaarige Person, mittleren Alters am Steuer des Autos. Die Polizei sucht im Rahmen der aufgenommenen Ermittlungen Zeugen, die Angaben zum blauen Auto und dem Fahrer oder der Fahrerin machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegengenommen.

