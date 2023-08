Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Kurze Flucht vor der Polizei

Weißenberge (ots)

Zwei Beamte der Polizei Wesendorf befuhren am Montagabend im Rahmen einer Streifenfahrt die Ziegeleistraße in Weißenberge. In einer Kurve kam ihnen ein Audi entgegen, der augenscheinlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit auf die Fahrspur der Beamten ausweichen musste. Diese entschlossen sich daraufhin zu einer Kontrolle und wendeten den Streifenwagen, was der Fahrer des Audis offensichtlich bemerkte, denn er beschleunigte seine Fahrt und steuerte das Auto anschließend auf ein Grundstück nahe des Ortsausgangs. Auf diesem angekommen fanden die Beamten den Audi verlassen vor, sie bemerkten jedoch eine Bewegung unter einem nahen Anhänger, unter diesem hielt sich der Fahrer versteckt. Nach Aufforderung kroch der Mann hervor und händigte ein Ausweispapier aus. Dabei bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft, ein Test ergab einen Wert von 1,1 Promille. Es stellte sich weiter heraus, dass dem 39-Jährigen bereits in der Vergangenheit die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Zudem ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel, ein Schnelltest erhärtete diesen Verdacht. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

