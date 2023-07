Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Bewohner überrascht Einbrecher

Bergfeld (ots)

In der Nacht auf den heutigen Montag war ein Einfamilienhaus in Bergfeld Ziel eines Einbrechers. Kurz vor Mitternacht versuchte der Unbekannte die rückwärtige Tür zum Wintergarten des Hauses an der Hauptstraße aufzuhebeln. Auf das laute Geräusch wurde der Bewohner aufmerksam, dieser hielt sich zur Tatzeit im Haus auf. Als er das Licht in der Küche einschaltete, sah er den unbekannten Täter vom Grundstück flüchten. Der Täter entkam in unbekannte Richtung.

Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und sucht für das aufgenommene Ermittlungsverfahren Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen in und um Bergfeld, vor oder zur Tatzeit werden unter der Telefonnummer 05371 9800 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell